Gschichtln, Weisheiten und Witze für guten Zweck

Die teilweise in Mundart verfassten Geschichten beschreiben auf humorvolle Weise das mittelburgenländische Leben der letzten hundert Jahre und geben Einblick in Alltagssituationen, Gesellschaftliches und Geschichtliches. Illustriert wurde das Buch von Künstler und Lionsmitglied Harro Pirch. Das Buch wurde im Mai 2021 vom Lionsclub im Eigenverlag veröffentlicht und war schnell vergriffen. Die zweite Auflage übernahm nun der Verlag Margarete Tischler aus Gols. Das ermöglicht den unkomplizierten Vertrieb in den gesamten deutschsprachigen Raum. Der Lionsclub Mittelburgenland unterstützt weiterhin mit dem Reinerlös dieses Buches Sozialprojekte im Mittelburgenland.