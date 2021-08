Mit der „Krone“ an den Start!

Für Mädchen zwischen 9 und 16 Jahren gibt es nämlich einen eigenen Bewerb über 1000 Meter. Dieser wird in drei verschiedenen Altersklassen (U12, U14, U16) durchgeführt. Bei den ganz Kleinen dürfen Mädchen und Burschen am 500-Meter-Lauf an den Start gehen. Bei diesem Bewerb gibt es ebenfalls drei verschiedene Wertungen sowohl für die Mädchen als auch die Burschen (U6, U8, U10).