Bitter! KAC-Verteidiger Fischer ist erneut out

Das tut weh! Schon die komplette Vorsaison hatte KAC-Verteidiger David Fischer wegen seinem verletzten Knie auslassen müssen. Jetzt gab es den nächsten Rückschlag, das bestätigten auch die Leistungstest bei den Rotjacken am Montag. Eine Rückkehr aufs Eis erscheint laut Verein auch mittel- und langfristig unrealistisch. Daher wird nun überlegt, wie man den sympathischen Amerikaner in einer anderen Rolle in den Klub einbinden kann. Der Platz von Fischer soll intern nachbesetzt werden, es kommt vorerst kein Neuzugang. Trainer Matikainen: „Unsere Abwehr hat vorige Saison in den Play-offs gut funktioniert, außerdem haben einige Verteidiger noch Entwicklungspotenzial.“