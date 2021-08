Wandern auf den Spuren von Woroun am Faaker See

Sommerliche Hitze und das dauernde Planschen werden langsam fad. Also den Rucksack gepackt - und ab in den Drachenwald! Wir wollen uns am Faaker See auf die Spuren des Drachen Woroun begeben. Mit einem dreieinhalbjährigen Kleinkind nehmen wir den Marsch zur Hubertusquelle in Angriff.