Villach: Schutz gegen Hochwasser stößt auf Kritik

Eine Gefahrenanalyse des Landes hat ergeben, dass Hungerbach sowie der Warme Bach in Warmbad eine potenzielle Gefahr darstellen könnten. Anfang Februar gab es ja Hochwassereinsätze der Feuerwehr in Warmbad. Daher wurden Schutzmaßnahmen geplant. Die Bürgerinitiative „Rettet das Naturjuwel Warmbad“ spricht sich gegen die massiven Verbauungen in dem Naturschutzgebiet aus.