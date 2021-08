Biker (38) krachte in Keutschach auf Rehwild

Am 02.08. gegen 19.20 Uhr lenkte ein 32-jähriger Mann aus der Gemeinde Keutschach am See ein Motorrad auf der Keutschacher Landesstraße (L 97) von Klagenfurt kommend in Richtung Schiefling. In Pertitschach bei Keutschach stieß er mit dem Motorrad gegen ein unmittelbar vor ihm die Fahrbahn querendes Rehwild. Der Lenker kam dadurch zu Sturz und erlitt schwere Verletzungen. Er wurde nach Erstversorgung von der Rettung in das UKH Klagenfurt eingeliefert. Das verendete Rehwild wurde von einem Jäger geborgen.