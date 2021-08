Patientenzahlen und Inzidenz steigen wieder an

Montagnachmittag waren 14 Patienten (plus 2 in 24 Stunden) mit Covid auf Normal-, drei (+1) auf Intensivstationen. In der Vorwoche waren insgesamt vier Corona-Patienten hospitalisiert gewesen. Die 7-Tage-Inzidenzen in allen Bezirken Oberösterreichs steigen, alle sind wieder zweistellig.