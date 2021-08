Gleitschirmpilotin stürzte bei Start in Spital

Eine 31-Jährige wollte am Montag gegen 12.45 Uhr einen Gleitschirmflug vom 1287 Meter hohen Kleinerberg im Gemeindegebiet von Rosenau am Hengstpass unternehmen. Beim Startmanöver verhängten sich jedoch die Leinen ineinander, weshalb die Pilotin aus einer Höhe von etwa drei Metern abstürzte und sich dadurch am Bein unbestimmten Grades verletzte.