Rätsel um zweites Hirscher-Kind ++ Kulis-Premiere

Wir war das jetzt mit dem zweiten Hirscher-Kind? Marcel Hirscher und seine Laura haben sich getrennt. In dem Zusammenhang berichten einige Medien, dass die beiden ein gemeinsames Kind hätten, und andere sprechen von zwei gemeinsamen Kindern sprechen. Wir gehen dem auf den Grund und klären, was wirklich stimmt. Außerdem: George Clooney hilft mit nach den Unwettern in Norditalien. Und: Sasa Schwarzjirg plaudert mit Gernot Kulis bei der Premiere von seinem neuen Comedy-Programm. Das und noch mehr jetzt im PUSH Magazin mit Jakob Glanzner.