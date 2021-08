Mehrere Tausend Euro aus Zuchtanlage gestohlen

In der Nacht von Sonntag auf Montag brachen bisher unbekannte Täter in den Verkaufsraum und in die Büro-räumlichkeiten einer Zuchtanlage im Bezirk Villach ein, indem sie eine Türe gewaltsam aufzwängten. Sie durchwühlten sämtliche Räumlichkeiten, brachen einen Stahlschrank auf und stahlen daraus Bargeld in bisher unbekannter Höhe.