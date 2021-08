Mit Ecolab zum hochwertigen Reinigungsequipment!

„Gerade in Zeiten, wo das Thema Hygiene und Sauberkeit noch wichtiger ist, war für uns klar, dass wir rasch und einfach Basiswissen vermitteln und für jeden Betrieb zugänglich machen wollen. Durch unsere kostenlosen Online-Kurse, konnten zahlreiche Betriebe sich gut auf die Rückkehr der Gäste vorbereiten“, erklärt die langjährige Mitarbeiterin und Burgenländerin Dr. Viktoria Wagner. Zu den bestehenden Kunden im Burgenland zählt auch das Reiters Resort Stegersbach. „Wir verwenden die Ecolab-Produkte in allen Bereichen, von unserer Küche bis hin zu unseren Zimmern. Wir sind vollends zufrieden“, so Nadine Brenner vom Reiters Resort. Ecolabs Angebot richtet sich ausschließlich an gewerbliche Anwender. Für den privaten Haushalt sind die Produkte und Lösungen nicht erhältlich.