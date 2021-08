Kuh schliff Landwirt mit vollem Tempo über Asphalt

Am 02.08.2021 gegen 08.00 Uhr legte ein 62-jähriger Landwirt aus dem Bezirk Klagenfurt einer Kuh einen Strickhalfter um und wollte danach das Tier auf einen Anhänger verladen. Am Weg zum Anhänger, begann das Tier zu rennen, wodurch der Landwirt stolperte, mit seiner Hand im Halfter hängen blieb und von der Kuh ca. 15 Metern über den gepflasterten Hof nachgezogen wurde. Der Landwirt erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades und wurde von der Rettung in das UKH Klagenfurt eingeliefert.