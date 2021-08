Positives vom Arbeitsmarkt

Liebe Leserinnen, liebe Leser, erfreuliches gibt es vom Arbeitsmarkt zu berichten. Die Wirtschaft brummt, Unternehmen sind auf der Suche nach Fachkräften. Die Zahl der Jobsuchenden ist erstmals seit März 2020 wieder unter die Marke von 10.000 gesunken. Die Tendenz ist laut AMS-Chef Bernhard Bereuter weiter positiv: Die Jobaussichten für Arbeitslose sind so gut wie schon lange nicht mehr. Die Vermittlungsaktivitäten im AMS laufen auf Hochtouren, berichtet er. Dass die Pandemie auch Auswirkungen auf die Bevölkerungszahlen hat, zeigt der jüngste Bericht der Landesstelle für Statistik. Geburtenbilanz (Saldo aus Geburten minus Sterbefälle) und Wanderungsbilanz (Saldo aus Zuzüge minus Wegzüge) beeinflussen die Bevölkerungszahl. Während die Wanderungsbilanz fast konstant blieb, sank die Geburtenbilanz etwas, unterm Strich wurde die Wachstumsdynamik der Vorjahre etwas eingebremst. Exakt 401.158 Personen hatten mit Stichtag 30. Juni ihren Hauptwohnsitz in Vorarlberg. Zudem wuchs die Zahl der Zweitwohnsitze während der Pandemie stark. Die Zunahme um 4226 Personen war zu 72 Prozent auf österreichische Staatsbürger zurückzuführen (3030). Zudem meldeten in den vergangenen zwölf Monaten 534 Deutsche und 191 Ungarn einen Zweiwohnsitz im Ländle an. Weitere Zahlen hierzu und Wissenswertes zu anderen Themen finden Sie wie gewohnt in unserer heutigen Printausgabe - und natürlich auch online. Viel Vergnügen beim Lesen wünscht Ihnen, Sonja Schlingensiepen