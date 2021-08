Erfolgreicher Kulturhof:villach-„Hasskirchtag“

(Un)klassischer Kirchtags-Tusch

Von Kirchenglocken eingeläutet mit einem (un)klassischen Kirchtags-Tusch ging es dann im Kulturhof:backyard weiter mit Lesungen von Mercedes Kornberger und Lydia Haider, Bachmann-Publikumspreisträgerin und Klagenfurter Stadtschreiberin 2020, die den Zuhörern schwere Brocken an Texten vor die Füße warfen. Thematisiert wurden übergriffige Pfarrer, psychische Symptome einer kranken Gesellschaft, die so gerne als „psychische Krankheit“ pathologisiert werden, also all das, worüber eigentlich so gerne geschwiegen wird, bis hin zu, von Blut getränkten Sonntags-Schuhen.