452 Neuinfektionen und ein weiterer Todesfall Kopieren

Bisher gab es in Österreich 659.508 positive Testergebnisse. Mit Stand 9.30 Uhr waren österreichweit 10.738 Personen an den Folgen des Coronavirus verstorben, 643.387 sind wieder genesen. Derzeit befinden sich 121 Personen in Spitalsbehandlung, 29 von ihnen auf Intensivstationen.