Gratis ins Hotel zum Familienurlaub

Unzählige Gewinnspielkarten wurden bereits im Eingangsbereich vom Planet Lollipop im Villacher ATRIO abgeholt, ausgefüllt und in die dafür vorgesehene Gewinnspielbox geworfen. Denn um die Wiedereröffnung gebührend zu feiern, verlost das ATRIO in Kooperation mit den Familienhotels Europa und der „Kärntner Krone“ einen gratis Familienurlaub für die ganze Familie – zwei Erwachsene und zwei Kinder – in einem von vier Familienhotels, einlösbar bis Ende 2022!