40-Jähriger mißhandelte 24-Jährige brutal

Ein 40-jähriger Mann aus Wolfsberg verletzte am Sonntag gegen 17 Uhr in einer Wohnung im Stadtgebiet von Wolfsberg eine 24-jährige Frau aus Wolfsberg durch mehrere Faustschläge ins Gesicht. Er fügte ihr zusätzlich noch Verbrennungen an den Handflächen zu. Die junge Wolfsbergerin erlitt dadurch mehrere Verletzungen unbestimmten Grades.