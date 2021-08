Autos und Hotellfassade gerammt und weggefahren

Verlorene Autoteile sind einem 48-Jährigen in Maria Alm am Samstag in den frühen Morgenstunden zum Verhängnis geworden. Er rammte um drei Uhr morgens mit seinem Auto zwei geparkte Fahrzeuge und die Fassade eines Hotels. Danach machte er sich jedoch aus dem Staub. Der Hotelbesitzer meldete den Schaden am Samstag in der Früh - und durch Autoteile des fahrerflüchtigen Lenkers konnte der 48-Jährige ausgeforscht werden.