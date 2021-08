Eltern fürchten Schulschließungen im Herbst

„Wir sind sehr froh, dass unsere Tochter am Werkschulheim Felbertal aufgenommen ist. Trotzdem plagt uns jetzt schon die Ungewissheit, wie es im Herbst konkret weitergeht“, schildert Anja Hutter, eine betroffene Mutter. Besonders verunsichert ist die Lungauerin, wenn es ums Impfen geht. „Vorher haben wir unsere Tochter abgemeldet, jetzt doch wieder angemeldet. Da müssen wir uns noch mal Gedanken machen“, betont die Mutter. Ein klares Konzept, wie es im September weitergeht, gibt es auch von Seiten des Bildungsministeriums nicht. Minister Heinz Faßmann kündigte aber bereits am Samstag an, dass es keine Testpflicht für geimpfte Kinder geben wird.