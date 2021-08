Ausgetanzt: Kaum Anmeldungen für Faschingsgilde

Einmal pro Woche findet normalerweise der Tanzunterricht für die Kinder jeden Alters im Jugendzentrum „Iglu“ am Mirabellplatz statt. Dabei probt die Gruppe für Auftritte in der Faschingszeit. Highlight ist der Faschingsdienstag. „Da haben wir immer einen Auftritt zu Ehren des Prinzenpaares“, schildert Reiss. Seit der Corona-Pandemie sind die Anmeldungen aber stetig zurückgegangen.„Zum Schluss hab ich nur mehr ein Kind gehabt“, erklärt die Tanzlehrerin. Deshalb richtet sich ihr Appell an tanzbegeisterte Kinder als auch deren Eltern: „Ich würde mich freuen, wenn sich wieder Interessierte bei mir melden“. Anmeldung unter der Nummer +4367761705524.