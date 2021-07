Das Corona-Virus lässt Salzburgs Betriebe leiden

Gerade in der ersten Jahreshälfte litten die Betriebe besonders. Salzburg liegt mit seinen Werten im Mittelfeld: In Niederösterreich lag der Rückgang bei 13,6 Prozent, in der Steiermark lag der Wert bei minus 12,8 Prozent. Nur Wien verzeichnete ein Plus von 6,8 Prozent – Grund dafür sind Großaufträge an einen dort heimischen Betrieb. Wie schnell sich die Salzburger Wirtschaft von den Corona-Einschnitten erholen wird, wird sich erst zeigen.