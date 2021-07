Impfen Sie noch?

Dazwischen stehen die Querdenker mit dem Hinweis, dass das Entweder-oder in die Irre führe. Sie haben recht. Auch Impfung UND Ansteckung ist möglich. Das Thema Impfen polarisiert, es grenzt aus und spaltet die Gesellschaft. Dabei würde ein bisschen mehr Gelassenheit guttun. Es bringt nichts, Andersdenkenden zu drohen, sie zu verunglimpfen oder belehren zu wollen. Verständnis füreinander zu haben und zuzuhören wäre zielführender. Oder beide Seiten lassen einander einfach in Ruhe. „Avanti, avanti“, ruft der desinteressierte Polizist der Familie mit Wiener Kennzeichen am Brenner zu. Dabei hatten sie doch alle Unterlagen so schön beieinander und säuberlich ausgedruckt: Ist er schon geimpft, oder kontrolliert er noch PLFs?