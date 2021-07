Der grüne Stefan, ein (noch) unbeschriebenes Blatt

„Krone“: Manchmal schaut er ein bisschen tagträumend drein.

Milan A. Ilic: Ich glaube, der bewundert noch immer Vieles in der Politik. Der ist in einem Lernprozess. Das ist, wie wenn jemand als Lehrer neu in eine problematische Schulklasse kommt, voll gutem Willen. Der muss wissen, warum er das tut, was das Endergebnis sein soll, welche Ausfallquote er akzeptieren kann. Wenn man da zu gutmütig herangeht, ist der Crash vorprogrammiert. Genauso ist es in der Politik.