Hochwasserschutz lässt Alarmglocken schrillen

Auf rund 70 Kilometern wird in Bayern die Donau einerseits für die Schifffahrt ausgebaut, parallel dazu wird auch ein umstrittenes Hochwasserschutz-Projekt verfolgt. Der Strom wird dabei sanft ausgebaut. Die Retentionsräume, also jene Flächen, die bei Hochwasser eines Flusses überflutet werden und so ein zu starkes Ansteigen des Wassers verhindern, werden nicht mehr benutzt. Das lässt in Oberösterreich die Alarmglocken schrillen. Laut Experten wird sich die Wahrscheinlichkeit schadbringender Hochwasserereignisse ab dem Zusammenfluss von Inn und Donau deutlich erhöhen und in der Folge besonders das Eferdinger Becken betreffen. Politische Interventionen beim Nachbarn sind nur schwer möglich, da bei der Umweltverträglichkeitsprüfung weder Österreich noch Oberösterreich eine direkte Parteistellung haben.