Streit um Schutzweg wird zur Wahlkampf-Posse

Mehrheit für Tempo 30

Heins Antwort: „Der von der SP gesetzte Aktionismus in der Humboldtstraße wirkt sehr unglaubwürdig. Was sie jetzt fordert, hätte sie längst umsetzen können“, so der freiheitliche Stadtvize. Sämtliche Maßnahmen fallen in die Zuständigkeit des Gemeinderats. Mit Grünen und Neos hätte die SP sogar die Mehrheit für ein generelles Tempo 30 km/h.