„Ried ist für uns wichtiger als Atletico“

Schon am kommenden Mittwoch gastiert Barca zum nächsten hochkarätigen Testlauf in der Red-Bull-Arena, zuvor gilt es allerdings ganz unglamourös Ried abzuservieren. „Wir wissen ganz genau, worum es am Sonntag geht, und sind gut auf dieses Match vorbereitet“, betonte Jaissle, der kaum einen besseren Start in seine Karriere als Salzburg-Chefcoach erwischen hätte können: 4:1 im Cup gegen Hertha Wels, 3:1 gegen Sturm, 1:0 gegen Atletico - Salzburg hat die neue Saison stilecht begonnen und die leisen Hoffnungen der Konkurrenz gleich im Keim erstickt.