Verkehrsschilder und Mountainbike als Diebesgut

In der Nacht auf Freitag betätigten sich indes Delinquenten in Straßwalchen auf kreative Art und Weise: Bislang unbekannte Täter entfernten gewaltsam fünf Verkehrszeichen im Bereich der Mondseer Straße in Straßwalchen. Teilweise waren die Verkehrszeichen einbetoniert. Im Anschluss transportierten die Unbekannten die Schilder zur Schule in Straßwalchen und legten sie dort ab.