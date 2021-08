Nach zwei Jahren: Junger Fernseher gab Geist auf

„Ich finde diesen Umgang mit dem Kunden und der Umwelt eine Frechheit! Ich will dieses Gerät nicht einfach wegschmeißen. Ich kann es mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Ich bitte Sie um Unterstützung in meinem Fall und Aufdeckung dieser Wegwerfpolitik“, wandte sich der Wiener schließlich hilfesuchend an die „Krone“.