Sarah Schober verzichtet auf Olympia-Teilnahme

Sarah Schober hat freiwillig auf die erstmalige Teilnahme am olympischen Golfturnier verzichtet. Die Proette aus der Steiermark hatte am Mittwoch erfahren, dass sie doch noch ins Tokio-Starterfeld gerutscht wäre. Die 29-Jährige entschied sich aber „schweren Herzens“ gegen Olympia und dafür, in Europa drei gut dotierte Preisgeldturniere zu spielen.