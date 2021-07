Falscher Klick sollte statt Geld Gutschein bringen

Kurz nachdem Mitte Oktober 2020 der Flug ins deutsche Köln abgesagt wurde, wandte sich Michaela P. wegen einer Kostenerstattung an das Online-Reisebüro. „Es dauerte bis zum 15. Juni, bis ich nach mehreren Urgenzen eine E-Mail bekam“, so die Wienerin. In der sei neben der Rückzahlung auch ein Gutschein angeboten worden. Irrtümlich habe sie, so Frau P., dann die Gutschein-Variante angeklickt. Eine nachträgliche Änderung habe man strikt abgelehnt, weshalb die Leserin letztlich die „Krone“ Unterstützung bat.