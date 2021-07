Mit Autobahntempo in der Alpenstraße

Beamte der Verkehrsinspektion führten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Salzburger Alpenstraße Geschwindigkeitsmessungen durch. Dabei wurde ein Pkw mit deutschem Kennzeichen in Fahrtrichtung stadteinwärts mit 127 statt der erlaubten 70 km/h gemessen. Der 24-jährige österreichische Lenker gab an, dass er nur kurz sein Fahrzeug beschleunigte, um den Sound des Auspuffs zu hören. Anzeige und Führerscheinentzugsverfahren.