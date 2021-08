KI unterstützt das Community-Team!

Bitte bedenken Sie, dass sowohl unsere Communitymanager, als auch die KI nicht fehlerfrei sind. Sollten Sie Kommentare finden, die zu unrecht veröffentlicht oder nicht freigeschaltet wurden, schreiben Sie uns bitte eine E-Mail an forum@krone.at, in der Sie den Benutzernamen, sowie den Wortlaut des Kommentars nennen, damit wir diesen erneut überprüfen können. Auch für Fragen, Wünsche und Anregungen steht Ihnen das Community-Team per Mail an forum@krone.at zur Verfügung!