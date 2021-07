US-Schwimmer: Rennen „wahrscheinlich nicht sauber“

US-Rückenschwimmer Ryan Murphy hat nach Olympia-Silber über 200 Meter Zweifel an der Sauberkeit des Rennens geäußert. „Wenn mir so eine Frage gestellt wird, habe ich ungefähr 15 Gedanken“, sagte der 26-Jährige zum Thema Doping-Sorgen. „13 davon würden mich in große Schwierigkeiten bringen“, so Murphy, der hinter dem Russen Jewgeni Rylow Rang zwei belegt hatte. Dritter wurde Luke Greenbank aus Großbritannien.