„So Laft Des“ ist bereit für Kärnten

Eigeninterpretationen und ein eigener Hockey-Song

Neben Eigeninterpretationen von Rolling Stones-Hit „Jumpin’ Jack Flash“ (bei SuperGlueArt: „Grantig Aus Da Wesch“), AC/DC’s „You Shook Me All Night Long“ (hier: „Du Brauchst Ka Oabeitsgwond“) und Pink Floyd-Klassiker „Wish You Were Here“ (hier: „Am Tisch Is A Bier“), verstärkt auch eine Eigenkomposition das neue Album. „,Eishockeyspieler’ zeigt Eishockey, wie es wirklich ist. Das könnte der neue Themensong der österreichischen Eishockeyliga sein“, sind sich Gitarrist und Bassist einig.