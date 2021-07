Filmfeuerwerk bringt Kino-Fans unter Zugzwang

Waren im Sommer 2020 große Kino-Hits noch Mangelware, ist das heuer ganz anders. Nach Filmen wie „Fast & Furious 9“ oder „Jungle Cruise“ von Disney stehen nun „Kaiserschmarrndrama“, „Tom & Jerry“ und „Paw Patrol“ in den Startlöchern. „An ein Filmfeuerwerk in so kurzer Zeit kann ich mich in den letzten 20 Jahren nicht erinnern. Man hat gerade nicht nur einen guten Grund ins Kino zu gehen, sondern gleich mehrere pro Woche“, sagt Obermayr.