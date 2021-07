Rapid scheitert in Prag ++ Hirscher mit Beinbruch

Rapid verspielt nach dem 2:1 Heimerfolg im Hinspiel gegen Sparta Prag den Aufstieg in die dritte Quali-Runde, Marcel Hirscher bricht sich in Rumänien das Bein und bei Olympia schrammen wir knapp an Edelmetall vorbei. Mehr dazu gibt es in ihren Krone-Sport-News mit Martin Grasl.