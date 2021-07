Wirtschaft im Aufwind

Liebe Leserinnen, liebe Leser, gute Nachrichten gibt es von den Vorarlberger Unternehmen bzw. jenen, die ihren Standort im Ländle haben. Der norwegische Aluminium-Konzern Norsk Hydro nämlich investiert 45 Millionen Euro in seinen Standort in Nenzing. Wie viel sich der Harder Kunststoffverpackungs- und Recyclingspezialist Alpla den Erwerb des südafrikanischen Verpackungsunternehmen Verigreen Packaging hat kosten lassen, ist nicht bekannt. Über die Details der Übernahme wurde Stillschweigen vereinbart. Alpla jedenfalls baut nach dem Erwerb des südafrikanischen Marktführers in der Herstellung von PET-Flaschen (Boxmore Packaging) im Jahr 2017 die Geschäfte im südlich der Sahara gelegenen Teil Afrikas weiter aus. Etwas sehr holprig lief das Projekt „Sicher vermieten“ an, mit dem die Zuständigen des Landes Vorarlberg dem Leerstand entgegenwirken wollte. Inzwischen sind die Vogewosi und die Eigentümervereinigung mit an Bord, übernehmen Vertragserstellung, -abwicklung und Rechtsberatung und so sind ab 1. August 140 Wohnungseigentümer bereit, ihre Räumlichkeiten zu vermieten. Wenn Sie die Natur den Wirtschaftsnachrichten vorziehen, sei Ihnen der jüngste Tourenvorschlag von Rubina Bergauer ans Herz gelegt. Auf dem Weg vom Silvrettastausee zur Klostertaler Umwelthütte hat die Naturführerin auch das eine oder andere Murmeltier getroffen. Viel Vergnügen beim Wandern und Lesen wünscht Ihnen Sonja Schlingensiepen