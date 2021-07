Rollerfahrer stürzte im Kreisverkehr

Der Unfall beim Nußdorferhof ereignete sich am Mittwoch gegen 9.30 Uhr. Da der gestürzte Rollerfahrer an einer unübersichtlichen Stelle im Kreisverkehr zu liegen kam, eilten Mitarbeiter der nahe gelegenen Tierrettung zu Hilfe, sicherten die Unfallstelle und verständigten die Einsatzkräfte. Der u. a. am Unterarm und der Hüfte verletzte Mann wurde vom Roten Kreuz ins Krankenhaus überstellt.