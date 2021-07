Frische Bergluft und Kulinarik auf höchstem Niveau Kopieren

Das 4-Sterne-Superior Hotel Elisabeth

Umgeben vom imposanten Panorama der Kitzbüheler Alpen liegt am Fuße der malerischen Gebirgszüge das 4-Sterne-Superior Hotel Elisabeth in Kirchberg in Tirol. Nur sechs Kilometer von Kitzbühel entfernt, bietet die Gegend rund um Kirchberg Abwechslung und (Ent-)Spannung, so weit das Auge reicht. Freuen Sie sich auf ein vitales Erlebnis, das Sie beginnend beim energiegeladenen Wasser über die hauseigenen Wellness-Oasen bis in die Sport- und Abenteuerwelt der Region führt.