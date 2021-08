Gewinnen Sie Startplätze für den SCS Run!

Auf die Plätze, fertig, los! Nach Corona-bedingter Pause wird das Areal rund um die Shopping City Süd, Österreichs größtem Einkaufszentrum, am 29. August wieder zu einem echten Lauf Hotspot verwandelt - der SCS-Run presented by Decathlon geht in die zweite Runde, kehrt in diesem Jahr mit einigen Neuerungen sowie Highlights zurück. So wird es heuer erstmals sechs verschiedene Bewerbe geben: Der Kurs für Erwachsene über eine Distanz von fünf, zehn oder 15 km, einen 3er-Teamlauf, einen Kinderund Jugendlauf (1000 Meter) sowie den Knirpse-Run (400 Meter). Dabei geht es für die motivierten Sportler rund 600 Meter durch die Shopping-Mall.