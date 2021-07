Entscheidende Wochen | Freiwillige Spenden

In einer Phase zunehmend eskalierenden Hickhacks zwischen Türkis und Grün treffen sich die wichtigsten Player der beiden Koalitionsparteien heute zur Klausur. Wobei dieses „Kind“ einen anderen Namen bekam: Man tagt in Reichenau an der Rax und nennt die Veranstaltung „Sommerministerrat“. Zu besprechen gibt es viel, nachdem sich zuletzt zahlreiche Misstöne in die ohnehin nie sonderlich harmonische Beziehung zwischen den Koalitionsparteien eingeschlichen haben. Gehen wird es dabei unter anderem um die nächsten Corona-Vorkehrungen, den Arbeitsmarkt, die Pflege-Neuordnung, aber vor allem die Klimaschutz-Pläne. Da liegen die beiden Welten noch sprichwörtliche Welten auseinander. Jedenfalls wird es für die Regierung jetzt ernst, wie auch „Krone“-Politiker Klaus Knittelfelder meint, wenn er heute schreibt: „Diesen Herbst wird sich - nach eineinhalb Jahren der grosso modo ideologiefreien Corona-Debatten ums Auf- oder Zusperren - zeigen, ob diese Regierung auch zu liefern imstande ist.“ Und Knittelfelder erinnert an den zurückgetretenen Gesundheitsminister der Grünen: „Rudolf Anschobers Pandemie-Mantra beschreibt die türkis-grüne Lage im Herbst 2021ganz gut: Die nächsten Wochen werden entscheidend sein.“ Ja, jetzt werden wir sehen, ob Kurz und Kogler und Co. etwas fürs Land weiterbringen!