Glück im Unglück: Tscheche sprang vom Motorrad!

Am Dienstag gegen 17.20 Uhr fuhr ein Tscheche (27) auf seinem Motorrad auf der B100 von Lienz kommend in Richtung Sillian. Das Wetter war nicht erfreulich: Es regnete und Windböen machten den 27-Jährigen zu Schaffen. Er hielt an, um sich Regenkleidung überzuziehen. Danach setzte er sich wieder auf sein Bike - bereit zur Abfahrt. Plötzlich hörte er ein merkwürdiges Geräusch. Aufblickend sah er, wie drei oberhalb der rechten Böschung befindliche Fichtenbäume in seine Richtung stürzten. Eine umstürzende Fichte von rund 25 Meter Länge schlug direkt auf das Motorrad ein und beschädigte dieses massiv. Doch der Tscheche saß zu diesem Zeitpunkt glücklicherweise nicht mehr darauf: Geistesgegenwärtig war er blitzschnell abgesprungen und hatte sich so in Sicherheit gebracht. Wie durch ein Wunder blieb der Tscheche unverletzt. Das hingegen stark beschädigte Motorrad konnte erst nach der Freischneidung geborgen werden.