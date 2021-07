Wachau-Schützer fordern Neubau der Donaubrücke

„Neubau im alten Stil“ gefordert

Ein Konzept, das eigentlich auf breite Zustimmung stieß. Eigentlich - denn ausgerechnet im Arbeitskreis zum Schutz der Wachau spricht man sich nun gegen eine Sanierung und „für einen Neubau im alten Stil aus“. „Auch die Funktionalität ist ein wichtiger Faktor für die Erhaltung des Welterbes“, betonen Obmann Emmerich Knoll und Bauingenieur Josef Mayer. Sie laden am 5. August zu einer Infoveranstaltung in die Donauuniversität Krems. Das letzte Wort in der Causa scheint also noch nicht gesprochen.