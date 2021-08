Jetzt mitmachen und ein E-Bike gewinnen!

Wer sich bei der E-Bike-WM für Jedermann in Ischgl (13./14. August) noch nicht vollständig verausgabt hat, kann die restliche Energie beim E-Bike-Cup für Jedermann im Entdeckerviertel am 28. August aufbrauchen. Eine Teilnahme zahlt sich nicht nur aus sportlichen Gründen aus. Vom Startplatz im Strandbad Franking am Holzöstersee führt die Strecke zu einigen der schönsten Plätze im Entdeckerviertel. Nach dem Motto „Jeder ist ein Sieger“ erhält im Ziel jeder einen Preis. Es gilt dabei in einem vorgegebenen Zeitfenster möglichst viele Zielpunkte abzufahren. Je nach erreichter Punktezahl gibt es eine Finisher-, Bronze-, Silber- oder Gold-Medaille. Mitmachen kann jeder ab 10 Jahren.