Aderklaa ist „Impf-Kaiser“ in Niederösterreich

Nur wenige Tage nach den Bezirkszahlen wurden am Dienstag auch die Corona-Impfquoten der NÖ-Gemeinden veröffentlicht. Und ein Blick darauf zeigt: Das klare Ost-West-Gefälle - die „Krone“ berichtete - lässt sich auch an den Gemeinde-Zahlen deutlich erkennen. Am niedrigsten ist die Quote der Erststiche (Stand Dienstag) in der 579-Seelen-Gemeinde Dorfstetten im Bezirk Melk.