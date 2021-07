„Almsommer“: Wählen Sie Ihre Lieblingshütte!

Sommerzeit ist Bergzeit! Die Sehnsucht nach Gipfelsiegen, naturnahen Wanderungen und unbeschwerten Glücksmomenten auf den Almen im SalzburgerLand ist riesengroß. Also, Rucksack packen, Bergschuhe schnüren und schon geht´s los. Und wenn sich unterwegs in den Bergen der Hunger meldet, dann sorgen die gastfreundlichen Hüttenwirte für eine entspannte Einkehr auf sonnigen Terrassen und schattigen Hüttenbankerln. Ein besonders authentisches Almerlebnis bieten hierfür die 167 ausgezeichneten und qualitätsgeprüften Almsommer-Hütten im SalzburgerLand. Aufgetischt wird meist, was selbst erzeugt wurde. Neben Speck, Käse und Bauernbrot, sind das auch mit viel Liebe zubereitete Mehlspeisen oder ein legendärer Schweinsbraten und traditionelle Bladln.