Ortschef von Lofer: „Es darf sich nicht ausweiten“

Wir versuchen natürlich gegenzusteuern. So ein Cluster darf sich natürlich nicht noch mehr ausweiten, deswegen haben wir Veranstaltungen abgesagt, die am Wochenende im Ort gewesen wären und wir bewerben die Impfaktionen noch verstärkter. Was uns optimistisch stimmt, ist dass nur wenige Positive zum Arzt mussten.