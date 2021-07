„Wir wissen, wo die hohen Zahlen herkommen“

In Unken gibt es zurzeit 20 Gemeindebürger, die eine Coronaerkrankung durchmachen, in Lofer sind es 15. Im ersten Moment klingt das nicht besorgniserregend. Wenn man die Infektionszahlen der recht kleinen Gemeinden jedoch auf 100.000 Einwohner hochrechnet, ergeben sich hohe Werte. Die vermehrten Ansteckungen betreffen außerdem die Gemeinden St. Martin und auch das pongauerische Großarl. Im Pinzgau lag der Infektions-Wert am Montag bei 146,3, im Pongau bei 98,3. Der Bezirk Zell am See ist damit österreichweit immer noch der Bezirk mit den zweithöchsten Infektionszahlen (die „Krone“ hat berichtet). Das Land kündigte in den betroffenen Gemeinden verschärfte Maßnahmen und Sonderimpfaktionen an.