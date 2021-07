Pink zahlt Strafe ++ Bennifer-Comeback

In diesem „PUSH“-Magazin mit Jakob Glanzner schauen wir unter anderem an, warum Sängerin Pink eine Geldstrafe übernimmt, die eigentlich das norwegische Nationalteam im Frauen Beachhandball zahlen hätte müssen. Außerdem feiern wir noch einmal unsere Olympia-Gewinnerin Anna Kiesenhofer. Und: Bennifer is back. Jennifer Lopez postet ein Foto und bestätigt damit die Gerückte: Sie ist wieder mit Ben Affleck zusammen. Das und noch viel mehr seht ihr hier in eurem kurzen Überblick von krone.tv.