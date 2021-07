Richard III. als fader Horror-Clown

Mit Shakespeares Königsdramen haben die Salzburger Festspiele einst Geschichte geschrieben. Was Strehler mit „Spiel der Mächtigen“ und später Luk Perceval mit „Schlachten!“ gelang, dürfte „Richard the Kid & the King“ auf der Perner Insel indes verwehrt bleiben. Hier ergießt sich der Schrecken des deutschen Stadttheaters in postdramatischer Endzeit.